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قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

الأحد 09/مايو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

وإليكم قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني:

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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