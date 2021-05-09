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شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الـ 11

الأحد 09/مايو/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الحادى عشر من مسلسل " كوفيد 25 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الحادى عشر  من " كوفيد 25 "

صديق يطمأن صديق بلال بلغة الإشارة

حاول صديق بلال الخروج  من المستشفى للذهاب لوالده وأمه، فاخبره بلال أنهم غير موجودين، فتحدث إليه ياسين بلغة الإشارة وطمأنه.


رامي يطمأن مريضة الكانسر

جلس رامي مع  مريضة الكانسر، حاول منه تطمئنتها، أخبرها بانها إنسانة قوية وسيشفيها الله، أنه يتمنى أن يملك طاقتها،


شكوى أميرة من والدها

ذهب محسن لأميرة بعد وفاة والدها، فتحدثت عنه بالسوء ، كانت غاضبة منه، عندما ترحم عليه محسن عملت بوفاته، فاعتذر لها محسن وترحموا عليه.


اكتشاف ياسين يوم وفاة المصابين

وجد مدير المستشفى في الكاميرات أن المصاب الذي يوجد فى المخزن، توفى بمفرده  وفإستنتج ياسين أن المصابين يتوفوا فى اليوم التاسع.


خروج الجميع من المستشفى
 
قرر الجميع الخروج من المستشفى، بعد مشاهدة فيديو السائق الذى يقوم بتوصيل الناس من أكتوبر للعين السخنة وأثناء خروجهم يهجم عليهم المصابين .


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