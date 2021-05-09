عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

سقط حطام الصاروخ الصيني الضال فوق بحر العرب، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.



