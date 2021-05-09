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موعد مباراة آرسنال ضد وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

الأحد 09/مايو/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى إستاد الإمارات معقل آرسنال لمتابعة مباراته أمام وست بروميتش ألبيون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويطمح آرسنال في نسيان آلامه في نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي ودعه مؤخرا عندما يستضيف وست بروميتش ألبيون المهدد بالهبوط .
وانتهى حلم آرسنال بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعد أن تعادل سلبيًا على أرضه أمام فياريال الإسباني ليطيح به الفريق الإسباني من بعد الفوز عليه ىبهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب الإمارات مباراة آرسنال أمام وست بروميتش ألبيون الأحد الموافق 9 مايو 2021 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر و9 مساءً بتوقيت السعودية.
ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

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