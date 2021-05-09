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موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد

الأحد 09/مايو/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس و ميلان المقبلة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب أليانز.
وتمكن يوفنتوس من تحقيق فوزًا صعبًا على حساب  أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية من البطولة على ملعب فريولي، حيث سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي السيدة العجوز.
وعلى جانب آخر، فاز ميلان على بينفينتو بهدفين نظيفين في نفس الجولة في الدوري على ملعب سان سيرو أحرزهما كلا من هاكان تشالهان أوجلو وثيو هيرنانديز نجمي الروسونيري.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس و ميلان مساء الأحد لموافق 9 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصرو العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت الإمارات.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما يحتل ميلان المركز الخامس بنفس رصيد نقاط السيدة العجوز وبخطط الفريقان لخطف المركز الرابع من أجل حجز مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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