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الصين: بقايا الصاروخ ستقع في مكان ما في البحر المتوسط

الأحد 09/مايو/2021 - 04:48 ص
الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني
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قالت السلطات الصينية، إن بقايا الصاروخ الصيني الضال سوف تسقط في مكان ما في البحر المتوسط، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو.

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