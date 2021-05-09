تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد





سقط نادي مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي بالهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما حقق فريق ليفربول فوزا هاما على نظيره فريق ساوثهامتون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد كالتالي:





1ــ مانشستر سيتي 80 نقطة.

2ــ مانشستر يونايتد 67 نقطة.

3ــ تشيلسي 64 نقطة.

4ــ ليستر سيتي 63 نقطة.

5ــ وست هام يونايتد 58 نقطة.

6ــ ليفربول 57 نقطة.

7ــ توتنهام هوتسبير 56 نقطة.

8ــ إيفرتون 52 نقطة.

9ــ ليدز يونايتد 50 نقطة.

10ــ أرسنال 49 نقطة.

11ــ أستون فيلا 48 نقطة.

12ــ وولفرهامبتون 42 نقطة.

13ــ كريستالا بالاس 41 نقطة.

14ــ نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.

15ــ برايتون 37 نقطة.

16ــ ساوثهامبتون 37 نقطة.

17ــ بيرنلي 36 نقطة.

18ــ فولهام 27 نقطة.

19ــ وست بروميتش ألبيون 26 نقطة.