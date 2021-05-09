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ريال مدريد يترقب مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

الأحد 09/مايو/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال حائرا بشأن موقفه من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي. 

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد لم ينجح في تعويض رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى الفريق منذ موسمين. 

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لا يرغب في دخول حرب مع باريس سان جيرمان والتصميم على الرحيل في الصيف المقبل خاصة وأنه يحمل تقديرًا كبيرًا للنادي الذي آمن بقدراته وتعاقد معه بمبلغ ضخم من موناكو الفرنسي. 

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يحاول بكل ما أوتي من قوة لتجديد عقد مبابي حاليًا إلا أن النجم الفرنسي متمسك بموقفه باللعب لريال مدريد سواء في الصيف المقبل أو عقب انتهاء عقده في الصيف بعد المقبل. 

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ريال مدريد لا يرغب في دخول صراع مع باريس سان جيرمان وذلك في ظل العلاقات الممتازة التي تجمع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي. 

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد سينتظر من أجل معرفة الموقف النهائي الذي سيصل إليه باريس سان جيرمان مع مبابي سواء ببيعه في الصيف المقبل أو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده. 

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بدأ في تجهيز البدائل إذا لم يستمر مبابي في حديقة الأمراء والتي يأتي على رأسها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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