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ريال مدريد يترقب تجديد عقد راموس

الأحد 09/مايو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات متعلقة بتجديد عقود نجوم ريال مدريد الإسباني وعلى رأسهم نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت صحيفة  ABC الإسبانية أن إدارة الملكي كانت قد قدمت عرضًا لراموس من أجل تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% وهو ما رفضه النجم الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس يرغب في التجديد لمدة موسمين على الأقل مع الحصول على نفس راتبه الحالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش كان قد تلقى نفس العرض من ريال مدريد لكنه وافق عليه ورحب بتخفيض راتبه وذلك لرغبته في إنهاء مسيرته بقميص الملكي.
 
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قدم أيضا عرضا للوكاس فاسكيز بالتجديد لمدة ثلاثة مواسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي وزيادة راتبه الذي يبلغ 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بخصوص داني كارفاخال وكريم بنزيما، فسيقوم كارفاخال بتجديد عقده حتى صيف 2024 في حين سيجدد بنزيما حتى صيف 2023 وسيحصل الثنائي على زيادة في الراتب.

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