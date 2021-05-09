اليويفا يخطط لمعاقبة ثلاثي السوبر ليج





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) توصل إلى إتفاق مع 9 أندية من أصل 12 نادياً أعلنوا في وقت سابق عن إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وأفادت صحيفة كوبي الإسبانية بأن اليويفا كشف أنه هناك ثلاثة أندية ما زلت تريد إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي وهم : ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وتمت إحالتهم إلى الهيئات التأديبية في الاتحاد الأوروبي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا سيقترح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي إستبعاد الثلاثي من البطولة لمدة موسمين مقبلين.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يواصل بالتفكير بأنّ السوبر ليج هو الحل لكرة القدم لكن الملكي يحتفظ بمسار الحوار وسيحاول التوصل إلى اتفاق ودّي مع اليويفا.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيدرس تقديم شكوى لدى المحكمة في حالة استمرار تهديدات اليويفا.



