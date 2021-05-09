Advertisements

اليويفا يخطط لمعاقبة ثلاثي السوبر ليج

الأحد 09/مايو/2021 - 07:37 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) توصل إلى إتفاق مع 9 أندية من أصل 12 نادياً أعلنوا في وقت سابق عن إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأفادت صحيفة كوبي الإسبانية بأن اليويفا كشف أنه هناك ثلاثة أندية ما زلت تريد إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي وهم : ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وتمت إحالتهم إلى الهيئات التأديبية في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا سيقترح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي إستبعاد الثلاثي من البطولة لمدة موسمين مقبلين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يواصل بالتفكير بأنّ السوبر ليج هو الحل لكرة القدم لكن الملكي يحتفظ بمسار الحوار وسيحاول التوصل إلى اتفاق ودّي مع اليويفا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيدرس تقديم شكوى لدى المحكمة في حالة استمرار تهديدات اليويفا.

أخبار تهمك

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 10 ساعة

ماذا يحدث لو سقط الصاروخ الصيني على سد النهضة؟ فاروق الباز يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصاروخ الصيني يمر في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

07:21 ص

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

05:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي