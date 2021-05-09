تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة المُنتظر









أشتعل صراع هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة ، بعدما واصل الثلاثي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك ، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي ، برصيد 10 أهداف لكل منهما.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"ترتيب هدافي الدوري المصري :









1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 10 أهداف.





2- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف.





3-عمر كمال - المصري - 10 أهداف.





4- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف.





5- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.





6-يوسف أوباما - الزمالك - 8 أهداف.





7- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 7 أهداف.





8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف.



