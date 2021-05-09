Advertisements
تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة المُنتظر
الأحد 09/مايو/2021 - 04:55 ص
محمد زويد
Advertisements
أشتعل صراع هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة ، بعدما واصل الثلاثي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك ، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي ، برصيد 10 أهداف لكل منهما.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"ترتيب هدافي الدوري المصري :
1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 10 أهداف.
2- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف.
3-عمر كمال - المصري - 10 أهداف.
4- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف.
5- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.
6-يوسف أوباما - الزمالك - 8 أهداف.
7- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 7 أهداف.
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف.
9-أحمد الشيخ - غزل المحلة - 5 أهداف.
Advertisements