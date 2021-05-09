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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة المُنتظر

الأحد 09/مايو/2021 - 04:55 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أشتعل صراع هدافي الدوري المصري قبل لقاء القمة ، بعدما واصل الثلاثي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك ، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي ، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"ترتيب هدافي الدوري المصري :


1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 10 أهداف.

2- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف.

3-عمر كمال - المصري - 10 أهداف.

4- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف.

5- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

6-يوسف أوباما - الزمالك - 8 أهداف.

7- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 7 أهداف.

8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف.

9-أحمد الشيخ - غزل المحلة - 5 أهداف.

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