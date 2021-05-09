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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل لقاء القمة المُنتظر

الأحد 09/مايو/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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ينتظر عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة 122  المرتقب بين الأهلي والزمالك، والذي سيجمع  بين المتصدر ووصيفه مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز : 

1- الزمالك - 44 نقطة – خاض 20 لقاء

2- الأهلي - 40 نقطة – خاض 18 لقاء

3- بيراميدز - 34 نقطة – خاض 20 لقاء

4- المصري البورسعيدي - 32 نقطة – خاض 20 لقاء

5-الاتحاد السكندري - 29 نقطة – خاض 20 لقاء

6-سموحة - 28 نقطة – خاض 20 لقاء

7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة – خاض 20 لقاء

8-إنبي - 27 نقطة – خاض 19 لقاء

9- غزل المحلة - 24 نقطة – خاض19 لقاء

10-مصر المقاصة - 26 نقطة – خاض 19 لقاء

11- الجونة - 25 نقطة – خاض 20 لقاء

12- طلائع الجيش - 32 نقطة – خاض 20 لقاء

13-الإسماعيلي - 20 نقطة – خاض 20 لقاء

14-المقاولون العرب - 21 نقطة – خاض 20 لقاء

15-أسوان - 20 نقطة – خاض 19 لقاء

16- البنك الأهلي - 18 نقطة – خاض 20 لقاء

17- وادي دجلة - 16 تقطة – خاض 20 لقاء

18-الإنتاج الحربي - 13 نقطة – خاض 20 لقاء

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