تعرف على غيابات الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري









يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي ، يوم الإثنين المقبل ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد السلام ، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة جمعهم خلال 18 لقاء من أصل 20.





ويدخل صاحب الصدارة اللقاء و يغيب عنه كل من " محمد أبو جبل وعبدالله جمعة بسبب الإصابة، وأحمد عيد وإمام عاشور للإيقاف، بجانب محمد عبد السلام، لعدم المشاركه مع الفريق بشكل أساسي ، ومعهم الصاعدين حسام أشرف، وبيسو، وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وحسين فيصل.





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي وجائت كالآتي :





في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.





في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.





في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.





في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.



