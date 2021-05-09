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تعرف على غيابات الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري
الأحد 09/مايو/2021 - 06:07 ص
محمد زويد
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي ، يوم الإثنين المقبل ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد السلام ، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة جمعهم خلال 18 لقاء من أصل 20.
ويدخل صاحب الصدارة اللقاء و يغيب عنه كل من " محمد أبو جبل وعبدالله جمعة بسبب الإصابة، وأحمد عيد وإمام عاشور للإيقاف، بجانب محمد عبد السلام، لعدم المشاركه مع الفريق بشكل أساسي ، ومعهم الصاعدين حسام أشرف، وبيسو، وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وحسين فيصل.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي وجائت كالآتي :
في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكر مغلق ، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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