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تعرف على غيابات الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

الأحد 09/مايو/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي ، يوم الإثنين المقبل ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد السلام ، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة جمعهم خلال 18 لقاء من أصل 20. 

ويدخل صاحب الصدارة اللقاء و يغيب عنه كل من " محمد أبو جبل وعبدالله جمعة بسبب الإصابة، وأحمد عيد وإمام عاشور للإيقاف، بجانب محمد عبد السلام،  لعدم المشاركه مع الفريق بشكل أساسي ، ومعهم الصاعدين حسام أشرف، وبيسو، وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وحسين فيصل.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي وجائت كالآتي :

في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد  - أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح -  محمد عبد الشافي.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر –  محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز  – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكر مغلق ، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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