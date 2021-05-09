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7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

الأحد 09/مايو/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبار صعب حينما يلتقي بغريمة التقليدي نادي الزمالك مساء الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة ال 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي تلقى بعض المصاعب في الفترة الماضية نتيجة للإصابات التي لحقت بالفريق في مختلف المراكز مما يترتب عليه غياب البعض في لقاء القمة.

ويغيب عن صفوف المارد الأحمر  في مباراة القمة كل من على معلول، إذ يعاني الظهير الأيسر للفريق من إصابة على مستوى العضله الخلفية كان قد تعرض لها أثناء مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين، كما أشارت عدة تقارير إلى صعوبة لحاق معلول بمبارة صن داونز المقرر لها نصف شهر مايو الجاري.

بينما يغيب حمدي فتحي بعد تعرضه لكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام منتخب كينيا في شهر مارس الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

 وأصيب جونيور أجايي بشد في العضلة الضامة خلال مباراة فريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات والتي انتهت لصالح النادي الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم في شهر أبريل الماضي.

كما يعاني سعد سمير من شد في العضلة الضامة، وأشارت التقارير أنه بحاجة إلى راحة 5 أيام على الأقل قبل العودة إلى التدريبات.

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود عبدالمنعم «كهربا»، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الأهلي والاتحاد والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وأشارت التقارير إلى استمرار غياب الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود نتيجة لعدم الجاهزية الفنية بسبب معاناتهم من إصابات كبيرة استغرقت فترة زمنية طويلة.
جدير بالذكر  أن نادي الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 بينما تلقى الهزيمة في مباراتين حتى الآن.

على جانب آخر يتواجد الأهلي في وصافة الدوري  برصيد 40 نقطة من  18 مباراة استطاع الفوز في 12لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في إثنين.

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