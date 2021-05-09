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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الأحد 09/مايو/2021 - 07:08 ص
محمد نادر
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يحل نادي الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل الموافق العاشر من مايو الجاري على ستاد المقاولون العرب في إطار الاسبوع ال21 من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الفريقان بهدف الحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط وضمان اللعب لموسم آخر في الدوري الممتاز.
ويحتل الإسماعيلي المركز ال13 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 8 مثلها.
على الجانب الآخر يتواجد البنك الأهلي في المركز ال16 من 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9بينما تلقى الهزيمة في 8 مواجهات خاضها حتى الآن.
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