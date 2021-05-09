صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل









يشعر ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستياء كبير، بسبب تهميشه خلال الفترة الماضية من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، منذ عودته من الإصابة.





كما أنه يشعر بعدم الارتياح لاشراكه في مركز غير مركزه في بعض الأوقات، لذا فقد قرر الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.





يشار إلى أن ناصر ماهر شارك هذا الموسم مع الأهلي في 258 دقيقة فقط، خلال 6 مباريات بالدوري وكأس مصر.



