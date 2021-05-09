عاجل.. الولايات المتحدة: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

أكدت قيادة قوة الفضاء الأميركية سقوط الصاروخ الصيني، موضحة أن بقايا الصاروخ الفضائي سقطت في مكان ما في المحيط الهندي، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".





وفي وقت سابق، قالت السلطات الصينية، إن الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.





وأوضحت أن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.





يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.



