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شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 09/مايو/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، بينما يسود معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وكشف خبراء الهيئة، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات حرارة الأحد فهي كالتالي:
القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.
الإسكندرية: العظمى 37 والصغرى 21 درجة.
مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.
أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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