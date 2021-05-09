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مسارح "بيت المسرح" تنير من ثاني أيام العيد

الأحد 09/مايو/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يقدم هذا العام لجمهوره ١٠  عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية، ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، و ذلك ضمن اجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الحضور، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء و وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن. 

فتقدم فرقة المسرح القومي عرضها الناجح " المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل ، عزت زين ، عن نص " كانديد " لفولتير ، ومن إخراج إسلام إمام و ذلك في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة ،بينما  تفتتح  فرقة مسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات ، من تأليف و أشعار محمد زناتي،  بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن ، و من إخراج رضا حسنين، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء. 

وتفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد " طقوس العودة" من بطولة ماهر محمود ، نجلاء يونس،اعداد و اخراج سعيد سليمان، و ذلك في تمام السادسة مساء على  قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، بينما تقدم عرض "صاحب مقام" من تأليف مسعود شومان ، بطولة أحمد مجدي ، محمود الزيات ، هبة قناوي ، و من إخراج عادل حسان ، و ذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العايم الصغير  بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد. 

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" ، تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة و إخراج محمد نور ، و ذلك في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، و تقدم فرقة  المسرح القومي للأطفال عرض " القطط " من بطولة سيد جبر ، جلال عثمان ، عايدة غنيم ، وائل ابراهيم،   تأليف و أشعار  صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي،  و ذلك في تمام السابعة  مساء  على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض " ليالي سيد درويش" و "أحلام شتوية" على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام السادسة مساء. 

وبالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع " نتاج ورشة " نجوم المستقبل " بالفرقة في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " حكايات الصياد و أمير البحار "  من بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، و ذلك في تمام السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية.

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