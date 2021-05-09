مسارح "بيت المسرح" تنير من ثاني أيام العيد





قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يقدم هذا العام لجمهوره ١٠ عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية، ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، و ذلك ضمن اجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الحضور، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء و وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن.





فتقدم فرقة المسرح القومي عرضها الناجح " المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل ، عزت زين ، عن نص " كانديد " لفولتير ، ومن إخراج إسلام إمام و ذلك في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة ،بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات ، من تأليف و أشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن ، و من إخراج رضا حسنين، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء.





وتفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد " طقوس العودة" من بطولة ماهر محمود ، نجلاء يونس،اعداد و اخراج سعيد سليمان، و ذلك في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، بينما تقدم عرض "صاحب مقام" من تأليف مسعود شومان ، بطولة أحمد مجدي ، محمود الزيات ، هبة قناوي ، و من إخراج عادل حسان ، و ذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العايم الصغير بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد.





أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" ، تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة و إخراج محمد نور ، و ذلك في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، و تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " القطط " من بطولة سيد جبر ، جلال عثمان ، عايدة غنيم ، وائل ابراهيم، تأليف و أشعار صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.





أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض " ليالي سيد درويش" و "أحلام شتوية" على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام السادسة مساء.





وبالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع " نتاج ورشة " نجوم المستقبل " بالفرقة في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " حكايات الصياد و أمير البحار " من بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، و ذلك في تمام السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية.