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حريق في مصفاة حمص للنفط بسوريا

الأحد 09/مايو/2021 - 08:36 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية، باندلاع حريق في مصفاة حمص للنفط، نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

 

وفي وقت سابق، اندلع حريق، في أحد المخابز الرئيسية في العاصمة السورية دمشق، دون أي إصابات.

 

  وأكدت الوكالة السورية، عدم وقوع أي إصابات بين العمال، وأن الأضرار محصورة "بحراق بيت النار وقشاط سير الخبز" ويقع فوج إطفاء دمشق في جوار الفرن.

 

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