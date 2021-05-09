Advertisements

أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

الأحد 09/مايو/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 63.430 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2.202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبلغ العدد الإجمالى للإصابات فى البرازيل، حوالى 15 مليونا و145.879 حالة، بينما بلغ العدد الرسمى للوفيات 421.316 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

 

واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا يحدث لو سقط الصاروخ الصيني على سد النهضة؟ فاروق الباز يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يوم

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 8501 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة

البرازيل تسجل 38397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

05:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي