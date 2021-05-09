أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 63.430 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2.202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالى للإصابات فى البرازيل، حوالى 15 مليونا و145.879 حالة، بينما بلغ العدد الرسمى للوفيات 421.316 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.