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ارتفاع عدد ضحايا هجوم على مدرسة للبنات بأفغانستان إلى 50 قتيلا
الأحد 09/مايو/2021 - 09:28 ص
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أوروبية، بارتفاع عدد ضحايا هجوم على مدرسة للبنات بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 50 قتيلا على الأقل.
واستهدف هجوم إرهابي، مدرسة للبنات في العاصمة
الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين معظمهم
طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قالت إن
قنابل زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة.
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