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ميس حمدان تطلق خط أزياء جديدا باسمها

الأحد 09/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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ميس بدأت فى مشروعها التجارى الجديد، وبدأت تجهز خط أزياء خاص بها يحمل اسم الشهرة لها بين عائلتها وأصدقائها المقربين. جدير بالذكر أن شقيقتها مى سبقتها بمشاريع أزياء أخرى وقامت قبل فترة بتصميم موقع خاص بالأزياء أيضا تتابعه من فترة لأخرى.

على جانب آخر تشارك مى سليم فى المنافسة الرمضانية بمسلسل «لحم غزال»، أمام غادة عبد الرازق، الذى يعرض عبر شاشة mbc، وتجسد من خلاله شخصية شوق شقيقة غزال ضمن الأحداث.

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