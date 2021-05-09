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إصابات كورونا تعلق طرح «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

الأحد 09/مايو/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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الجهة المنتجة لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، لكريم عبد العزيز ودينا الشربينى تنتظر استقرار أحوال الإصابة بعدوى فيروس كورونا فى مصر لتحدد المصير النهائى لعرض العمل خاصة أنه كان مقررا عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، لكن إذا استمرت معدلات الإصابة بالزيادة سيتم تأجيل عرضه للمرة الثانية. الفيلم تدور أحداثه حول زوجين تجمعهما العديد من الصراعات ويجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامى مشهور يعمل على كشف الحقائق متنكرًا فى شخصيات مختلفة.

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