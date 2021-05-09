إسرائيل تقصف موقعين وسط قطاع غزة

أعلن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، قصف موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضاحايا جراء العملية.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية من نوع (إف - 16) بصاروخين، موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي الليلة الماضية أصيب ثلاثة شبان على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى، وإسنادا لأبناء الشعب في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.