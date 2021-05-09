أبطال «بين السما والأرض» يتحدثون لـ«الفجر».. درة: لايهمنى الظهور جميلة فى أعمالى وأحب تصنيفى كممثلة قوية





رفضت أعمال 30 حلقة لأتواجد مع زوجى فى أول سنة جواز





بشخصية علا نجحت درة فى خوض المنافسة الرمضانية، فى مسلسل «بين السما والأرض»، وخلقت لنفسها ملامح جعلتها تغرد خارج السرب هذا الموسم أمام هانى سلامة والمأخوذ عن فيلم للراحل العالمى نجيب محفوظ





«علا» هى فتاة محجبة تعيش قصة حب مع دكتور جامعى «حميد» لكن بمرور الأحداث تكشف عن الوجه الآخر له فتنقلب حياتهما رأسا على عقب وكانت حديث الجمهور فور ظهورها فى المسلسل.





■ كيف جاءت ردود الأفعال بعد نهاية عرض العمل؟





- ردود الأفعال جيدة جدا، ومن أول طرح بعض الصور الخاصة بالكواليس وجدت أن هناك فتيات محجبات كتبن لى أنهن سعداء لخروج المحجبة بشكل جميل، وليس كما يظهر فى بعض الأعمال أنها من بيئة فقيرة، وشكلها ليس جيدا، وأنا لا أعتمد فى دور «علا» على الشكل، لكنى أطوع مظهرى مع الشخصية التى أجسدها وهذا ظهر من خلال مسلسل «سجن النسا» وظهرت من خلاله بدون مكياج.





■ ما الأسباب التى حمستك للتواجد فى «بين السما والأرض» برغم أن قرارك كان بالغياب عن المشاركة الرمضانية هذا الموسم؟





-شجعنى على التواجد فى «بين السما والأرض» كون المسلسل ١٥ حلقة، وأننى أعتبر نفسى ضيفة شرف فيه، ولايوجد به أى مط أو تطويل وكل شخصية لها قصة، وهو عمل اجتماعى وأنا أحب هذا اللون، والعمل حقيقى وواقعى جدا، إلى جانب أنه قصة للأديب العالمى نجيب محفوظ، والكاتب إسلام حافظ غير كثيرا فى العمل.





■ لماذا اعتذرتِ عن بطولة عمل رمضانى 30 حلقة واخترتِ الظهور ضمن 15 حلقة فقط؟





- الحقيقة أننى وكما قلت لك أظهر هنا كضيفة شرف، وفضلت أن يكون دورى ليس كبيرا هذه السنة، وأتواجد أكثر مع زوجى فى أول سنة زواج، لذلك اخترت عملا من 15 حلقة فقط، ودور محورى لكن ليس البطولة المطلقة الذى كانت ستستحوذ على كل وقتى.





■ هل شخصية علا التى تجسديها موجودة فى الفيلم؟





- شخصية «علا» ليست موجودة فى الفيلم الذى تم تقديمه من قبل، فهى جديدة على العمل، ولن تتواجد داخل الأسانسير، فأنا أظهر بدور زوجة لشخصية «حميد» التى يجسدها الفنان هانى سلامة، ورغم بساطة الشخصية إلا أن بها عمق.





■ لماذا اخترتِ أن تظهر علا بالحجاب ضمن الأحداث؟





- أظهر محجبة بمكياج بسيط جدا، واللبس المستخدم بسيط، وأحببت أن تكون الشخصية بها ذوق ورقى، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهى فئة لانراها كثيرا فى الدراما.





■ ماذا عن الثنائى الناجح بينك وبين هانى سلامة؟





- أحب العمل معه كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى التى نتواجد فيها سويا، فقد شاركت معه قبل ذلك فى فيلم «الأولة فى الغرام» و«نصيبى وقسمتك»، وبيننا الكثير من التفاصيل والأفكار المشتركة ونعرف كيف نتفق سويا فى العمل.





■ هل من الممكن أن تعتذرى عن شخصية بسبب الشكل الخارجى لها؟





- نهائيا، فإذا تطلب دور ألا أكون جميلة به فهذا لايهمنى، وأنا فى فيلم الكاهن أظهر من خلاله بشخصية مختلفة ولا تعتمد على الشكل نهائيا، ولايوجد به تغييرات كثيرة فى الملابس.





■ ما المعايير التى تختارين أدوارك على أساسها؟





- أختار الأدوار بحبى للعمل، وعلينا دائما فى اختياراتنا أن نراعى الجمهور ونحترم عقليته، لأن الجمهور عنصر أساسى وبدونهم لن أكون نجمة، وهم جزء لايتجزأ عن العمل الخاص بنا، ونؤثر بشكل إيجابى عليهم بالفن الذى نقدمه بالإضافة للتنوع والتمرد الفنى وهو شىء مطلوب جدا للفنانة.





■ كيف تجدين المنافسة هذا الموسم؟





- المنافسة يجب أن تكون شريفة، وأنا أحب فكرة منافسة الفنان لنفسه، وأن يبحث دائما عن تقوية مهاراته، وأنجح الأعمال هى التى يقوم فيها كل شخص بعمل دوره على أكمل وجه.





■ ماذا تمثل البطولة المطلقة بالنسبة لـ «درة»؟





- أنا قدمت مسلسلين من الممكن أن تقول عليهما بطولة مطلقة، وكانت مسلسلات جيدة كثيرا وناجحة وضمت فريق عمل قوى ونجوما كبارا، لكن لا أسعى وراء البطولة المطلقة، لأنها مسئولية كبيرة وأخاف منها، وأقيم نفسى وعملى كما يقيمنى الناس وأكثر.





■ درة تعتبر أيقونة للموضة والجمال هل هذا يؤثر على اختيارك للأدوار؟





- أنا أحب الأزياء والموضة وأبرزها فى جلسات التصوير أو المهرجانات وظهورى على السجادة الحمراء، وأنا أيقونة للموضة وأخذت مكانة كبيرة فى هذا المجال، والأغلبية أشاد بذوقى، ولكن فى أدوارى لا أهتم بالشكل نهائيا، وأقدم المناسب للشخصية التى أجسدها.





وأسعد بكونى من أيقونات الجمال عند الفتيات، على الرغم من أنها مسئولية كبيرة لأنى عودتهن على كل جميل، وليس مسموحا لى أن أقدم أقل من المستوى الذى اعتادوا أن يرونى به، وهناك من يقول لى إننا نستلهم من فساتينك وهذا ساعدنى أن أكون سفيرة ماركات عالمية فى الموضة لن تثق إلا فى شخص يكون وجهة جيدة بالنسبة لهم، وأتمنى أقدر أحافظ على مكانتى تلك.





■ هل تفضلين لقب ممثلة قوية أم ممثلة أنيقة؟





- الجمهور يصنفنى بسبب ظهورى بأناقة، وأحب الممثلة الأنيقة، وفى زمن الفن الجميل الممثلات كان يتمتعن بأناقة كبيرة، ولكن أشعر بسعادة كبيرة حينما يقال عنى ممثلة قوية، وأرى أن هناك ظلما أحيانا إذا كانت الممثلة مهتمة بشكلها وظهورها لأن هذا لايتيح لها أن تثبت موهبتها الفنية، وحينما يأتى لى دور أقدر أثبت فيه موهبتى لا أتردد فى قبوله، لأننى أحب التحدى، ومن يراهن على فى عمل، مثلما حدث فى مسلسل سجن النسا والعار، وأحب أن يقال عنى ممثلة قوية، وأيضا أحب صفة جميلة وأنيقة، وأتمنى أجمع بين الاثنين. وأنا ومنذ بدايتى أحب التمرد والتنوع فى الشخصيات التى ألعبها فيمكن إضافة الممثلة المتمردة أيضا.





■ ما الدور الذى تتمنين تقديمه؟





- أحب التاريخ المعاصر والفترات الزمنية المختلفة، لذلك أتمنى المشاركة فى عمل يكون بداخله أكثر من فترة زمنية.





■ حدثينا عن فيلم الكاهن؟





- فيلم سينمائى صعب جدا وأراهن من خلال دورى فيه الذى يختلف عما قدمته من قبل ويجمعنى بعدد من النجوم الكبار مثل محمود حميدة وإياد نصار وجمال سليمان وفتحى عبد الوهاب وجمال سليمان وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.





■ لماذا تراهنين عليه تحديدا؟





- أراهن عليه لأننى أعتبره عودة قوية لى للسينما ودورى هو المحرك لكل أحداثه وبذلت فيه مجهودا كبيرا وبه العديد من الانفعالات والنقلات التى تعطينى مساحة كبيرة للتمثيل ولقد بذلت فيه مجهودا كبيرا أتمنى أن يعجب الجمهور، والفيلم انتهى تصويره وسيتم عرضه فى موسم الصيف تقريبا فى شهر أغسطس القادم.



