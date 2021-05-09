شط بحر الهوى بدون كاظم الساهر





يجتمع نجوم الغناء فى الوطن العربى بموسم جديد على متن سفينة «شط بحر الهوى»، وتضم السفينة هذا الموسم كلاً من نجوى كرم ونانسى عجرم وناصيف زيتون وملحم زين ووائل جسار وغيرهم، الرحلة ستتوجه إلى أنطاليا فى تركيا، وأعلنت إدارة البرنامج أن الرحلة ستنطلق لتصل هناك فى 4 أغسطس وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه، ليقدموا أقوى حفلاتهم الغنائية وانتظر ورود اسم الفنان كاظم الساهر وسط نجوم الموسم الجديد لكن يبدو أنه سيغيب عن نجوم الموسم الجديد من البرنامج لارتباطات أخرى.



