عشرات القتلى من الباحثين عن الذهب في غينيا

أعلنت السلطات في غينيا، اليوم الأحد، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب، شمال شرقي البلاد في أحدث حلقة من مسلسل مآسي التنقيب السرّي عن المعدن الأصفر في هذه المنطقة.

ووقعت المأساة، في منجم غير قانوني في بلدة تاتاكورو في منطقة سيجيري المنجمية، وتسبّبت بها صخرة ضخمة كانت متدلية وانفصلت لأسباب لم تعرف في الحال.

ووفقًا لمصادر طبية، لم يتضح في الحال ما إذا كان الضحايا قضوا سحقاً جراء سقوط الصخرة عليهم، أم أنّهم قضوا تحت الأرض مطمورين بأتربة الانهيار الأرضي.

وكشف مسؤول في الصليب الأحمر، أن عدد القتلى هو 15 على الأقل، وأضاف إثر تفقّده مكان الكارثة أنّ عددا من العمال الآخرين قد يكونون محتجزين داخل المنجم، مشيرا إلى أنّ الانهيار الأرضي أغلق المداخل المؤدية إليه.

وكان نقيب الشرطة مامادو نياري أثناء تفقّده موقع الكارثة، قال إن "هذا الوضع في مناجم سيجيري يقلقنا جميعا". وتابع: "في النهاية فإن الانهيارات الأرضية تقتل أكثر مما تفعل الجائحة".

وتشهد غينيا انهيارات في مناجم الذهب وغالبا ما تكون مميتة.



