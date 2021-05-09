حفلات إفطار الحكومة والمشاهير فى زمن الإجراءات الاحترازية





آلاف المدعوين فى حفلات محمد سعفان وإبراهيم العربى وصفوت النحاس والمتينى وجابر نصار وعلاء عابد





موائد إفطار وسحور الحكومة والنواب تتخطى 3 ملايين جنيه





بالرغم من تشديد الحكومة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين به خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع دخول الموجة الثالثة، إلا أن عددًا من أبرز نجوم المجتمع ورموز الدولة البارزين سواء حاليين أو سابقين، خالفوا ما تناشد به الدولة فى شهر رمضان، لتقام على شرفهم الخيم الرمضانية وحفلات الولائم التى تشهد تجمعات تم التحذير من خطورتها فى الفترة الحالية.





وبلغت حصيلة المبالغ المدفوعة أكثر من 3 ملايين جنيه من أجل إقامة حفلات إفطار رمضان لعدد من الوزراء ونواب مجلسى النواب والشيوخ، تم صرفها على حفلات الإفطار سواء بكبرى الفنادق أو مقراتهم الخاصة.





وأمام فندق الفورسيزونز، أقام الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حفل إفطار يضم مسئولين من الوزارة ونقابات العمال التابعة بصحبة أسرهم، على المركب الفرعونى والذى ضم حوالى 45 فردًا، حيث أقيمت خلالها مناقشات مختصرة لسماع متطلبات الموظفين ومشاكلهم، بجانب فعاليات ترفيهية ومسابقات وفنون استعراضية وبلغت تكلفة هذا الحفل 50 ألف جنيه.





وأقام المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حفل إفطار بفندق سميراميس كونتيننتال بالقاهرة ميدان التحرير، وحضر الحفل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى من جميع المحافظات وكل أعضاء الاتحاد ووصل عدد الحاضرين ما يقرب من 300 فرد، وتكلف الحفل 300 ألف جنيه.





وأقام الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقًا، وأمين عام مجلس الوزراء المصرى ورئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقًا فى حكومة عاطف عبيد، حفل إفطار بنادى سكاى بالقاهرة الجديدة، وحضره ما يقرب من 500 فرد، بينهم المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وخلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والكاتب الصحفى محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والنائبة جيهان البيومى عضو مجلس النواب، ووصلت تكلفة الحفل لـ 120 ألف جنيه.





فى الوقت نفسه أقامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، وليمة إفطار على يخت «نايل أتلانتس» بالمعادى، ضم 25 شخصًا من رجال الأعمال وبعض موظفى وزارة الزراعة، بجانب حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتتحمل تكلفة قدرت بنحو 150 ألف جنيه.





وأقام محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس حفل إفطار بالجامعة، وحضر حفل الإفطار عدد كبير جدًا من الوزراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد حلمى أمين المجلس الأعلى للجامعات، ووزير الأوقاف، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق، ووصلت تكلفة تجهيزات الحفل والوجبات ما يقرب من 220 ألف جنيه، وحضر الحفل أكثر من 1000 شخص.





وحرص الدكتور جابر نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة، على إقامة حفل سحور جماعى بحضور مجموعة من نجوم الفن أبرزهم محمد منير ويسرا، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات مثل الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد حلمى أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومجموعة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة على مستوى المحافظات على باخرة دايموند بكورنيش النيل بتكلفة 170 ألف جنيه.





ودعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، لحفل إفطار بالديوان الخاص به، وحضر حفل الإفطار 1500 فرد واستعان النائب بأكبر المطاعم والشيفات لتحضير الوليمة مما كلفه 175 ألف جنيه، وضم الحفل النائب عمرو يسرى عكاشة عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد سعد نويصر عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وحاتم محمد عكاشة أمين أمانة مركز الصف لحزب مستقبل وطن.





وأقام النائب محمود هشام توشكى عضو مجلس النواب، حفل إفطار بالفيللا الخاصة به، وحضر الحفل النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وهيئة مكتب وحدة المشابك وأرض اللواء فيصل، وحرص النائب على الاستعانة بأكبر المطاعم لتقديم الوجبات ووصلت تكلفة حفل الإفطار لـ 180 ألف جنيه.





وبالرغم من دعوتهم المستمرة لإلغاء الحفلات والمسلسلات خلال شهر رمضان من أجل التفرغ للعبادة والتقرب من الله؛ إلا أن النائب أحمد حمدى، أحد أعضاء حزب النور السلفى بمجلس النواب، قام بحجز خيمة رمضانية فى فندق الفورسيزونز بلغت تكلفتها 540 ألف جنيه، أقام خلالها مائدة إفطار شهدت حضور 200 فرد، امتدت إلى السحور.





وخلال الأسبوع الماضي؛ دعا المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، 15 فردًا من أسرته وأقربائه إلى خيمة خاصة تم تأجيرها مقابل 1000 جنيه للساعة الواحدة، لحضور وليمة إفطار مصحوبة بعرض تنورة داخل مزرعة «بالمز» على طريق المنصورية، وقام بتأجيرها لمدة 6 ساعات، بجانب توفير وجبات الإفطار والمشروبات والحلويات بمبلغ 50 ألف جنيه.







