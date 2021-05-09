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مخرج إعلان رسالة: الأطفال تبرعوا بملابسهم بعد الإعلان وهذا هدفنا

الأحد 09/مايو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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أعرب محمد فوزى بكار، مصمم عرائس الماريونيت عن سعادته بردود الأفعال على إعلان «رسالة» الذى تتم إذاعته على عدد من القنوات الفضائية وأنه قام بفكرة تحريك الملابس عن طريق تكنيك معين لتحريك العرائس.

وأكد فوزى: إن من أبرز ردود الأفعال شد انتباه الأطفال وأنهم انجذبوا لفكرة الملابس المتحركة وذلك شجعهم على التبرع بملابسهم لصالح «رسالة» وهو دور مهم للغاية لزرع حب الخير فى الأطفال منذ صغرهم.

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