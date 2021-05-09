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نوال الزغبى تطرح أغنية "أسعد لحظة" في عيد الفطر

الأحد 09/مايو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت المطربة نوال الزغبي من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، حملت عنوان "أسعد لحظة" باللهجة المصرية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الفطر المبارك.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا أغنية "عقلي وقف"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"عقلى وقف.. ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية ..وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية..وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل..وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل..أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف..قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف..اني بحبك .. اني بحبك.

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