الملف الأسود لـ «همام عطية» مؤسس تنظيم أجناد مصر

التنظيم استهدف مقرات وشخصيات أمنية وقضاة ونفذ 44 عملية وبطولة الأمن تقضى عليه





عرض مسلسل الاختيار ٢ شخصية الإرهابى همام عطية مؤسس تنظيم أجناد مصر الإرهابى والذى استهدف قوات الشرطة بـ«كمين عبود» بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة كبداية لظهوره وتأسيسه، إلى جانب استهداف قوات الشرطة بـ«كمين السواح» بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابط وفردى شرطة، واستهداف سيارة شرطة بالقرب من جامعة الأزهر بعبوة ناسفة، وأدى تأخر عمل العبوة لانفجارها فى حافلة نقل عام مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين.





كما استهدف التنظيم قوات الشرطة بقسم مرور محور26 يوليو بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، واستهدف قسم شرطة «الطالبية» بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، فضلا عن استهداف قوات الأمن المركزى أمام محطة مترو البحوث بعبوة ناسفة مما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 12 ضابطاً ومجنداً تحديدا فى 24/1/2014.





وقام التنظيم باستهداف كل من معسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة فردى شرطة، وقوات الشرطة المتواجدة بـ«ميدان الجيزة» بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، والتمركز الأمنى بمدينة 6 أكتوبر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات فى 4/3/2014.





كما استهدف تمركزاً أمنياً بـ«كوبرى الجيزة» قرب السفارة الإسرائيلية بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة العقيد جمال راغب، و3 مجندين ورقيب الشرطة بمباحث قسم شرطة «الشيخ زايد» مصطفى عرفة بإطلاق النار عليه ولكنه نجا من الحادث، فضلا عن قوات الشرطة المتمركزة بالقرب من «جامعة الأزهر» وقسم ثان مدينة نصر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات فى 29/3/ 2014 .





إلى جانب قيامهم باستهداف قيادات أمنية بـ«ميدان النهضة» أمام جامعة القاهرة بتفجير3 عبوات ناسفة مما أسفر عن استشهاد مساعد رئيس مباحث الجيزة العميد طارق المرجاوى، وإصابة 8 ضباط وأمناء شرطة من بينهم نائب مدير أمن الجيزة، اللواء عبد الرءوف الصيرفى، وقوات تأمين ميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت فى ضبط وإبطال العبوة.





واستهداف نقيب شرطة أحمد الصواف، بواسطة تفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر مما أدى لإصابته فى 10/4/2014 واستهداف محكمة شمال الجيزة بعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها، واستهداف قوات الشرطة القائمة على تنظيم المرور بميدان الجلاء بالدقى بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة فردى شرطة، وتم القبض على أحد المنفذين، ياسر خضير، بواسطة سائق تاكسى وبعض الأهالى.





كما استهدف التنظيم سيارة خاصة بضابط شرطة بالهرم، ما أسفر عن إصابة شقيقه وقوات الشرطة المتواجدة بنقطة مرور «ميدان لبنان» بعبوة ناسفة مما أسفر عن استشهاد الرائد محمد جمال، وإصابة فردى شرطة ونقيب الشرطة بـ«مرور الجيزة» سمير مصطفى بتفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى 21/4/2014.





واستهداف العميد أحمد زكى بإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى والمشرف على تأمين ميدان النهضة، بعبوة ناسفة لاصقة أسفل سيارته بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن استشهاده وإصابة مجندين برفقته، واستشهاد الملازم بالجيش الثانى الميدانى محمد عبد المنعم صلاح الدين بواسطة لصق عبوة ناسفة بسيارته.





كما هاجموا قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة بعبوة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد عريف شرطة وإصابة ضابط، و3 أفراد شرطة آخرين فى 2/5/2014 ، وتفجير سيارة لادا نيفيا بدون لوحات بعبوة ناسفة برمسيس مما أسفر عن استشهاد ضابط الاحتياط بالجيش بسام جامع.





كما استهدفوا تمركزاً أمنياً أمام وزارة الخارجية، مما أسفر عن استشهاد المقدم خالد سعفان والمقدم محمد أبو سريع، وإصابة اللواء محمد سرحان، و5 ضباط ومجندين آخرين، واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالى بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 9 أفراد شرطة من بينهم مفتش قطاع غرب القاهرة العميد هشام عبد السميع.





وشن التنظيم سلسلة من الهجمات على قوات الشرطة المكلفة بتأمين جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 4 ضباط شرطة بينهم اللواء جمال حمدى نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب.





واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العينى بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 أفراد شرطة بينهم 4 ضباط.





إلى جانب استهداف خبراء المفرقعات بمحيط جامعة عين شمس بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفكيك العبوة، مما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم مقدم الشرطة خالد كمال، واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتى إلا أن قوات الشرطة نجحت فى ضبط العبوة وإبطال مفعولها.





واستهداف العناصر المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية بعبوة ناسفة مصممة للتفجير بمجرد محاولة إبطال مفعولها، مما أسفر عن استشهاد خبير المفرقعات النقيب ضياء فتوح، وإصابة فردى شرطة، واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسى بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطى شرطة من بينهم مفتش قطاع شمال القاهرة العميد محمود إبراهيم.





فضلا عن مهاجمة تمركز أمنى للشرطة بمنطقة ألف مسكن بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة، واستهداف تمركز أمنى للشرطة أمام نادى الشمس بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطى شرطة، واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بمنطقة وسط البلد بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات فى 3/2/2015.





واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة عين شمس بعبوة ناسفة مما أسفر عن استشهاد نقيب الشرطة بالأمن المركزى مصطفى شميس، وإصابة 7 أفراد شرطة آخرين، واستهداف التمركز الأمنى المكلف بتأمين البوابة الرئيسية لـ«مكتب النائب العام» بعبوة ناسفة مموهة تتخذ نفس شكل الجزء العلوى لسور المبنى مما أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 7 ضباط وأفراد شرطة فى 2/3/2015 .





ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت فى ضبط العبوة وإبطال مفعولها، واستهداف القوات المكلفة بتأمين محيط مجلس الوزراء بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتى إلا أن الأمن نجح فى ضبط العبوة عقب قبض الأهالى على أحد منفذى العملية.





واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر «سفارة الكونغو» بإطلاق النيران عليها لقتلهم والاستيلاء على الأسلحة الخاصة بهم مما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة آخر، وأُلقى القبض على اثنين من مرتكبى الحادث بواسطة الأهالى وقوات تأمين محيط جامعة القاهرة بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط شرطة و4 أفراد أمن تابعين لـ«شركة فالكون» ونقطة مرور أعلى كوبرى 15 مايو مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة فى 5/4/2015.







