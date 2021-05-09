كريم فهمى متهم بسرقة فيلم أجنبى





طرح المنتج أحمد السبكى إعلان أحدث أفلامه «ديدو» لموسم عيد الفطر المقبل، ولاقى الإعلان إعجابا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن فى الوقت نفسه اتهم الكثير من متابعى الفنان المصرى باقتباس فكرة الفيلم من أفلام أمريكية مشابهة مثل honey i shrunk the kids وDownsizing، ورد كريم فهمى على الاتهام وطلب عدم الحكم على الفيلم إلا بعد مشاهدته كاملا، مؤكدا أن إعلان الفيلم الذى لا يتعدى سوى دقائق قليلة غير كاف للحكم على الفكرة الكاملة.



