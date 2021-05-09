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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأحد 09/مايو/2021 - 10:01 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،وذلك بعد تجاهل المؤشرات للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة باجتماع الأربعاء للحد من انتشار كورونا و التى كانت متوقعة و جاءت أقل من المتوقع .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10500.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2139.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3060.6 نقطة.
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