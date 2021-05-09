ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية









إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،وذلك بعد تجاهل المؤشرات للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة باجتماع الأربعاء للحد من انتشار كورونا و التى كانت متوقعة و جاءت أقل من المتوقع .







