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19 مايو نهاية الحق في كوبون "السويدي اليكتريك "

الأحد 09/مايو/2021 - 10:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية، أن  نهاية الحق في توزيع الكوبون رقم 14 بشركة السويدي اليكتريك لمشتري السهم  هو حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 19 مايو 2021

وأكدت البورصة في بيان لها اليوم ، على أن يتم توزيع الكوبون بواقع 0.400 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 مايو 2021.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.


 
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال 2020 لتسجل نحو 2.29 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.41 مليار جنيه خلال 2019.

يذكر أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 1.93 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.78 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 31.47 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 34.54 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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