الهند تسجل 4092 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 4092 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في الهند إلى 242362.

وقالت السلطات الصحية الهندية، ان إجمالي حالات الإصابة بكوفيد -19 في البلاد ارتفع بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إغلاقا صارما للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع الإصابات بالفيروس بمقدار 403.738 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

وجاء ذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.