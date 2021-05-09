Advertisements

الهند تسجل 4092 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 10:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 4092 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في الهند إلى 242362.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، ان إجمالي حالات الإصابة بكوفيد -19 في البلاد ارتفع بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إغلاقا صارما للحد من انتشار الفيروس.

 

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع الإصابات بالفيروس بمقدار 403.738 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

 

وجاء ذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ماذا يحدث لو سقط الصاروخ الصيني على سد النهضة؟ فاروق الباز يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 13 ساعة

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يوم

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل أكثر 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

الهند تسجل قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكورونا

الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا

أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي