5 نواب فى مهمة وطنية.. إجازة عيد القيامة حق دستورى للمصريين





أثار قرار رئيس الوزراء الخاص باعتبار «الأحد الماضى» إجازة لمنع التكدس رغم تزامنه مع عيد القيامة المجيد حالة من الجدل.





وقال النائب فريدى البياضى لـ«الفجر»: «يحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد كل عام، وفى مصر تحديداً ظاهرة ربما لا نراها فى بلاد كثيرة إذ يشترك كل المصريين فى العادات الاجتماعية التى ترتبط بالأعياد الدينية فنرى المسيحيين يشترون فانوس رمضان والمسلمين يشترون شجر الكريسماس (عيد الميلاد) ومسلمين يشترون سعف النخيل فى أحد السعف ومسيحيين يشترون حلوى المولد النبوى، بالإضافة إلى مشاركة رسائل المحبة والتهنئة فى كل الأعياد». وأضاف «البياضى»: «أهم عيدين لدى المسيحيين فى كل أنحاء العالم هما عيد ميلاد المسيح وعيد القيامة، وهناك قرار منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أجاز للمسيحيين أن يتغيبوا عن العمل خلال أيام أعيادهم، وفى عهد الرئيس الأسبق مبارك صدر قرار بأن يكون عيد الميلاد إجازة رسمية لكل المصريين ترسيخاً لمبدأ المواطنة، وظل عيد القيامة المجيد إجازة للمسيحيين فقط».





وتابع: «فى مصر يكون اليوم التالى لعيد القيامة هو عيد شم النسيم وهو عيد مصرى قديم يحتفل به كل المصريين، وهذا العام أقرت الحكومة يوم عيد القيامة إجازة رسمية، لذلك أطالب بأن يكون عيد القيامة وشم النسيم يومى إجازة رسمية لكل المصريين ترسيخاً لمبدأ المواطنة الذى ينص عليه الدستور.





وطالبت النائبة أميرة صابر أن يصبح عيد القيامة إجازة رسمية، متمنية أن يشارك فيه شركاء الوطن الاحتفال بأسبوع الآلام وبدروسه العظيمة التى تحمل كل المعانى النبيلة للفداء وللإنسانية.





كما طالبت النائبة مها عبد الناصر أن يصبح عيد القيامة إجازة رسمية أسوة بعيد الميلاد، تطبيقا لمبدأ المواطنة، وأضافت من المنطقى أن يتحول عيد القيامة إلى إجازة رسمية طالما أن عيد الميلاد المجيد إجازة أسوة بعيد الفطر وعيد الأضحى للمسلمين»، مضيفة أنها بصدد تقديم طلب رسمى من خلال مجلس النواب موجه للحكومة لتنفيذ ذلك الاقتراح.





واتفقت النائبة إيناس عبد الحليم مع سابقيها فى الرأى مطالبة أن يصبح عيد القيامة إجازة رسمية كل عام أسوة بعيد الميلاد المجيد، لأنه عيد دينى، مشيرة إلى أنه لابد من دعم ومشاركة الإخوة المسيحيين فى الاحتفال بأعيادهم كما يشاركونا فى أعيادنا. وطالبت النائبة سناء السعيد الدولة باعتبار عيد القيامة عطلة رسمية مثل عيد الميلاد، ترسيخا لمبدأ المواطنة واحترام اختلاف الأديان.







