83% نسبة الانتهاء من محطات القطار الكهربائى





علمت «الفجر» من مصادر بموقع العمل فى مشروع القطار الكهربائى المخصص للعاصمة الإدارية، أن نسبة تنفيذ المحطات بلغت نحو 83%، وذلك تحت إشراف مستمر من وزير النقل ومسئولى الوزارة.





وأوضح أن أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتى تشمل (البازلت – الفلنكات - القضبان) بلغت نسبة تنفيذها 32%.





ويبدأ المشروع من محطة عدلى منصور التى تعد أكبر محطة فى المشروع، وتقع على مساحة 15 فداناً، ثم يتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، ومن المقرر تشغيل القطار تجريبياً فى أغسطس المقبل.







