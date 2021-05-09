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83% نسبة الانتهاء من محطات القطار الكهربائى

الأحد 09/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد أكرم دياب
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علمت «الفجر» من مصادر بموقع العمل فى مشروع القطار الكهربائى المخصص للعاصمة الإدارية، أن نسبة تنفيذ المحطات بلغت نحو 83%، وذلك تحت إشراف مستمر من وزير النقل ومسئولى الوزارة.

وأوضح أن أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتى تشمل (البازلت – الفلنكات - القضبان) بلغت نسبة تنفيذها 32%.

ويبدأ المشروع من محطة عدلى منصور التى تعد أكبر محطة فى المشروع، وتقع على مساحة 15 فداناً، ثم يتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، ومن المقرر تشغيل القطار تجريبياً فى أغسطس المقبل.


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