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جرحى بإطلاق نار فى مدينة نيويورك

الأحد 09/مايو/2021 - 10:26 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة امرأة وطفل بإطلاق نار فى ساحة تايمز سكوير فى مدينة نيويورك، وفقًا لشبكة NBC الأمريكية.

 

وقال مسؤولون في الشرطة الأمريكية، إن "امرأة وطفلا صغيرا تعرضا لإطلاق نار فى تايمز سكوير عن الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي".

 

وكانت الشرطة الأمريكية، دعت المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.

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مدينة نييورك جرحى اطلاق نار

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