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خبير : مؤشرات البورصة لم تتأثر بقرارت الحكومة الإحترازية ضد كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 10:18 ص
سعيد الفقي
سعيد الفقي
نيفين سمير
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توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أنه مع بداية هذا الأسبوع استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية مع عودة السيولة تدريجيا و‘ستهداف مستوي 10900 خلال الفترة القادمة .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية بخصوص فيروس كورونا لم تأثر سلبياً علي أداء السوق ، نتيجة لوعي المستثمر وإدراكة للوضع الحالي بشكل عام ـ، وان ما تمر بة مصر هي فترة مؤقتة حتي يتم القضاء علي هذا الوباء بتطبيق الإحراءات الإحترازية و أخد المصل.

وأضاف الخبير ، أنه بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فأدائة لم يختلف كثيراً عن المؤشر الرئيسي حيث أغلق  الأسبوع الماضي عند مستوي 2130  والمقاومة الأولي لدية 2150  نقطة ، وهي المتوقع الوصل لها خلال الاسبوع القادم حيث ان أسعار الأسهم مازالت فرصة استثمار جيدة .

اما عن القطاعات الاكثر نشاطا فمازال القطاع العقاري هوالأكثر نشاطا حيث يعد من أهم القطاعات اللتي تكون محل إهتمام غالبية المستثمرين كما ان أسهم هذا القطاع صححت بشكل قوي خلال الفترة السابقة ومن المتوقع تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق وعودة الصعود بقوة.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10500.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2139.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3060.6 نقطة.

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