خبير : مؤشرات البورصة لم تتأثر بقرارت الحكومة الإحترازية ضد كورونا

توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أنه مع بداية هذا الأسبوع استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية مع عودة السيولة تدريجيا و‘ستهداف مستوي 10900 خلال الفترة القادمة .





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية بخصوص فيروس كورونا لم تأثر سلبياً علي أداء السوق ، نتيجة لوعي المستثمر وإدراكة للوضع الحالي بشكل عام ـ، وان ما تمر بة مصر هي فترة مؤقتة حتي يتم القضاء علي هذا الوباء بتطبيق الإ حراءات الإحترازية و أخد المصل.





وأضاف الخبير ، أنه بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فأدائة لم يختلف كثيراً عن المؤشر الرئيسي حيث أغلق الأسبوع الماضي عند مستوي 2130 والمقاومة الأولي لدية 2150 نقطة ، وهي المتوقع الوصل لها خلال الاسبوع القادم حيث ان أسعار الأسهم مازالت فرصة استثمار جيدة .





اما عن القطاعات الاكثر نشاطا فمازال القطاع العقاري هوالأكثر نشاطا حيث يعد من أهم القطاعات اللتي تكون محل إهتمام غالبية المستثمرين كما ان أسهم هذا القطاع صححت بشكل قوي خلال الفترة السابقة ومن المتوقع تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق وعودة الصعود بقوة.







