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" السويدي إليكتريك" تستحوذ علي شركتين بالسوق الأسيوي

الأحد 09/مايو/2021 - 10:29 ص
السويدي اليكتريك
السويدي اليكتريك
نيفين سمير
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 أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن الاستحواذ على نسبة 95% من شركة PT CG Power Indonesia ، والاستحواذ على نسبة 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD .

جيث أن شركة PT CG Power Indonesia  هي شركة مصنعة بارزة لمحولات الطاقة الكهربائية في أندونيسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف ميجا فولت أمبير وتقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحولات بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات فرعية، وأن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام

أما شركة  Validus Engineering PVT LTD الشركة الرائدة في تصنيع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان، وتخطط الشركة لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة لتعزيز نمو الشركة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير

 
أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الإضافات الأخيرة ستؤدي إلى رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى 6 مصانع وستزيد قدرة الإنتاج السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.

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