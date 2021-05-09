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"مصر للألومنيوم" ترسي مناقصة مشروع خط إنتاج جنوط السيارات لـ "سيجمان"

الأحد 09/مايو/2021 - 10:36 ص
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
نيفين سمير
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 أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ترسية العطاء في المناقصة العامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات) على العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

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