Advertisements

"طقس اليوم متقلب".. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية بهذه المناطق

الأحد 09/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 9 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم السابع والعشرين من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس متقلب، فهناك مناطق تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة وهناك مناطق من المحتمل أن تتعرض للأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من  جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يوم

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

"ليس شرطا وصول مواطن هندي".. المصل واللقاح يصدم المصريين بشأن السلالة الهندية (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق