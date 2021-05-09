"طقس اليوم متقلب".. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية بهذه المناطق

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 9 من مايو لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم السابع والعشرين من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس متقلب، فهناك مناطق تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة وهناك مناطق من المحتمل أن تتعرض للأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .