العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 09/مايو/2021 - 10:30 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك "ليس شرطا وصول مواطن هندي".. المصل واللقاح يصدم المصريين بشأن السلالة الهندية (فيديو) منذ ساعة و 19 دقيقة عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض منذ حوالي 9 ساعات 7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز منذ حوالي 22 ساعة النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة منذ حوالي 13 ساعة فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس منذ يوم عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج منذ حوالي 11 ساعة عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد منذ حوالي 13 ساعة نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة منذ حوالي 11 ساعة صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل منذ حوالي 4 ساعات بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟ منذ حوالي 13 ساعة عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها منذ حوالي 9 ساعات تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية منذ حوالي 14 ساعة Advertisements