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أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الأحد 09/مايو/2021 - 10:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، 12 ألفًا و656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 127 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

 

وفي وقت سابق، تم تسجيل 16 ألفًا و290 حالة إصابة بالفيروس، فضلاً عن 110 حالات وفاة.

 

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي بلغ ثلاثة ملايين و520 ألفاً و329 شخصاً، لافتاً إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بشكل واضح؛ نظراً لأن الكثير من الإصابات لم يتم اكتشافها.

 

وقد بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس، نحو ثلاثة ملايين و159 ألفًا و200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 84 ألفاً و775 شخصًا.

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