الحلقة 27 من مسلسل "الطاووس" تتصدر التريند.. اعرف الملخص والإعادة والقنوات الناقلة

تصدرت الحلقة 27 من مسلسل الطاووس تريند جوجل وهذا بعدما شهدت الحلقة تفاصيل مثيرة، حيث قتلت أمينة التي تجسد شخصيتها النجمة سهر الصايغ.





وشهدت الحلقة 27 من مسلسل الطاووس، العديد من التطورات، حيث بدأت بترك "أمنية"، منزل الفنانة القديرة "سميحة أيوب"، هي وشقيقتها سمية التي تلعب دورها هبة عبدالغني، واستئجار مكان آخر، بعد أن ظلتا عندها لفترة.





وقررت أمنية، رد الجميل لماتيلدا "سميحة أيوب"، وساعدتها كي تصل لابنها في الخارج.





ومن جهته، قال كمال الأسطول، لأمنية، إنّ موقفها في القضية أصبح جيدا جدا بعد بث فيديو بيع المخدرات لأحد المغتصبين، كما أخبر وكيل النيابة، القاضي، بالمستجدات، وأكد للقاضي أن قضية الاغتصاب جاهزة بالأدلة، ويوجد شهود ووقائع جديدة لكي تحال إلى المحكمة.





وانتهت الأحداث في الحلقة 27 من مسلسل الطاووس، بقتل الفنانة سهر الصايغ، على يد مغتصبها زين الذي يجسد شخصيته الفنان عابد عناني، من خلال صدمها بالسيارة، لينتقم منها، لكي تغلق قضية الاغتصاب.



