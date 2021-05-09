بعد تصدر الحلقة 27 التريند.. اعرف أحداث مسلسل "ضل راجل" ومواعيد الإعادة

تصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 27 تريند جوجل، وهذا بعدما شهدته الحلقة من أحداث مثيرة وشيقة نالت دهشة الجمهور، حيث قام إطلاق عمرو "محمد عادل" النار على جلال، ويظن عمرو أنه مات، لكنه ينهض ويوجه له لكمات على وجهه، ويهرب بعد أن أصيب بطلق نارى فى كتفه.





وعن تقاصيل إحداث الحلقة 27 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، أيحقق الضابط محمود عبد المغنى مع سليم "محمد يسرى" ويطالب محاميه بخروج موكله، لكن "مغنى" يرفض ويأمر بحجزه لعرضه فى الصباح على النيابة.





ويستنجد جلال بالطبيبة ملك "نور اللبنانية"، بعد إصابته بطلق نارى فى كتفه، وتصطحبه فى سيارتها للمستشفى، ويطالبها بإبلاغ الضابط يوسف "محمود عبد المغنى"، وفى تلك اللحظات يستقبل "مغنى" هاتفًا يخبره بوفاة والده.





وينجح الأطباء وعلى رأسهم ملك "نور اللبنانية" فى إخراج الرصاصة من جسد ياسر جلال فى غرفة العمليات، ويتصل الدكتور عزيز "إيهاب فهمى" بعمرو "محمد عادل" ويخبره، بما حدث لجلال ويطلب منه الأخير ألا يبلغ الشرطة، وتسمع الطبيبة ملك زميلها عزيز أثناء مكالمته مع عمرو، وتعرف أنه يماطل ولا يريد إبلاغ الشرطة.



