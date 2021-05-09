ماكرون يتطلع إلى إصلاح الاقتصاد الفرنسي في محاولة لإعادة انتخابه لولاية ثانية

لا تقتصر خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإخراج فرنسا من الوباء على إحياء المطاعم والمتاجر والمتاحف المغلقة منذ فترة طويلة، بل أيضا بصدد التحضير لحملته المحتملة لولاية ثانية.





قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، يركز ماكرون على إنقاذ الوظائف وإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي ضربه الوباء مع خروج بلاده من الإغلاق الجزئي الثالث. ستكون قدرة الرئيس الوسطي على مواجهة التحدي مهمة بالنسبة لمستقبله السياسي ولفرنسا - التي تعد من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم حيث يوجد رابع أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وثامن أعلى عدد من القتلى بأكثر من 106000.





على الرغم من أنه لم يعلن ترشيحه رسميًا، فقد أدلى ماكرون بتصريحات تشير إلى أنه يعتزم السعي لإعادة انتخابه. وقد دفع بالتشريع الأخير بشأن القضايا التي يعتز بها المنافسون المحتملون من اليمين واليسار، من الأمن إلى تغير المناخ.





تشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون، الذي أصبح قبل أربع سنوات أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، لديه فرصة جيدة للفوز بالرئاسة مرة أخرى في عام 2022 على الرغم من إدارة حكومته للوباء والتحديات السابقة لسياساته، ورؤية النشطاء المحتجين لما يعتبرونه ظلم اجتماعي واقتصادي للنقابات الغاضبة من إصلاحات التقاعد.





تدعو استراتيجية إعادة فتح البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا التي كشف عنها ماكرون هذا الشهر إلى رفع معظم القيود المفروضة على الحياة العامة في 30 يونيو، حيث من المتوقع أن يتلقى نصف سكان فرنسا لقاحًا واحدًا على الأقل. مع تلقي ما يصل إلى 3 ملايين شخص في فرنسا للتطعيم كل أسبوع، وتخطط الحكومة للسماح للمناطق الخارجية للمطاعم والمقاهي، وكذلك المتاحف والمتاجر غير الضرورية، باستئناف العمل في 19 مايو.



