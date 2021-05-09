محافظ الجيزة لـ"رؤساء الأحياء": الغلق الفوري والتعامل بحسم مع المخالفين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة، بإستمرار الحملات على مدار اليوم للتأكد من سريان القرارات وإلتزام المحال والمقاهى وغلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين ورصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيالها، مؤكداً على متابعته الشخصية لتقارير العمل بالشارع والشكاوى الواردة فى هذا الشأن.



وتنفيذاً لتلك التكليفات شنت أجهزة حى بولاق الدكرور حملة مكبرة شملت شوارع همفرس وعشرة وترعة زنين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم مصادرة 45 قلب شيشة و142 كرسى و25 طاولة و12 لوح طاولة وضمنة و 2 شمسية وميزان لمجزر فراخ وميزان لمحل خضر وكمبورسر لإحدى الورش و 7 إستاند شبك وعدد 2 شاشة و 3 أنبوبة بوتاجاز، بالاضافة إلى تحفظ قوات الأمن المرافقة على 30 فرد من أصحاب المحال والمقاهى لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما تم إغلاق عدد 2 محل بنطاق مدينة الحوامدية الأول للملابس بشارع جمال عبدالناصر والثانى لأدوات ومستحضرات التجميل بشارع سعد زغلول لمخالفتهم لمواعيد الإغلاق، وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها أجهزة المدينة بالتنسيق مع قوات الأمن.



وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم تحرير عدد 6 محاضر غلق و 5 محاضر عدم إرتداء كمامة وغلق وتشميع 2 مقهى ومصادرة 13 شيشة ورفع 42 حالة إشغال طريق.

كما قامت القوات الأمنية المرافقة لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بالتحفظ على 7 افراد من ملاك المحال والمقاهى المخالفة وتحرير 5 محاضر غلق و11 محضر عدم إرتداء كمامة و5 محاضر إشغالات.



وخلال حملة مماثلة تمكن حى الدقى من غلق وتشميع عدد 2 محل بشارعى التحرير والدقى وتحرير 6 محاضر عدم إرتداء كمامة ورفع عدد من حالات الإشغالات بنطاق خط سير الحملة.



وكذلك في حي الهرم تم شن حملة أستهدفت مناطق الشيشيني وكعابيش منشأه البكاري وكفر غطاطي أسفرت عن غلق عدد من المقاهي المخالفه لقرار الغلق بشوارع الترابيع والمنشيه ونزله العاصي والمريوطيه فيصل وتم خلالها رفع كافه الاشغالات ومصادره جميع الشيش الشيش وتحرير محاضر للمخالفين .. بالإضافة إلي أنه تمكنت الحملة من غلق مصنع ملابس ومخزن الوميتال بشارع كعبيش فرع ٤ ورفع كافه محتوياته وإيداعها بمخازن الحي وتم إتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.



ورصدت أجهزة مركز ومدينة اوسيم عدد من المخالفات بنطاق المدينة خلال حملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى مخالف للإجراءات الإحترازية و2 محل تجارى مخالف لمواعيد الغلق، ورفع 58 حالة إشغال تم إيداعها بمخازن المدينة .

















