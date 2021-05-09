الأمم المتحدة تدين مقتل الصحفي المكسيكي على الحدود

أدانت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم السبت مقتل صحفي على الإنترنت هذا الأسبوع في ولاية سونورا شمال المكسيك.





يدير بنيامين موراليس هيرنانديز موقعًا إخباريًا للمجتمع عبر الإنترنت يسمى Noticias Xonoidag. قام على الموقع بتغطية أحداث المجتمع المحلي في بلدة سونويتا الحدودية، وفي بعض الأحيان كان يتحدث عن الشرطة والجريمة.





أفادت عائلته أنه تم اختطافه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي يوم الإثنين، تم العثور على جثته التي مزقتها الرصاص على طريق سريع.





وقال مكتب حقوق الإنسان إن اختطافه وقتله يعكس الأخطار التي يواجهها الصحفيون في المكسيك. وتقول مجموعات صحفية إن تسعة صحفيين قتلوا في المكسيك في عام 2020، وهو أعلى معدل في أي دولة ليست في حالة حرب.



